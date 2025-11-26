IL pergunta quais as medidas para evitar a saída de jovens qualificados

Gonçalo Maia Camelo reconhece a redução efectiva da taxa de desemprego na Região, sobretudo devido ao crescimento do sector do turismo, mas aponta uma situação grave, o desemprego jovem.

O deputado da IL destaca a saída da Região de jovens qualificados que não encontram resposta na oferta de emprego na Região.

A IL quer saber quais as medidas previstas para procurar fixar jovens, numa região onde o custo de vida é elevado.

Miguel Albuquerque garante que uma das principais apostas deve ser atrair empresas tecnológicas para a Região que garantem vencimentos mais elevados e recrutam quadros jovens qualificados.