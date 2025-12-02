Cirurgia do Presidente da República já terminou e correu bem

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já foi operado e a cirurgia correu bem, informou na segunda-feira à noite uma nota de Belém.

"A intervenção cirúrgica a que foi submetido o Presidente da República já terminou e correu bem. O Presidente da República já está acordado e bem-disposta", revela a nota, que adianta que "os médicos farão, em breve, uma comunicação aos Órgãos de comunicação Social".

A nota foi divulgada poucos minutos antes da meia-noite, cerca de duas horas depois de ter sido anunciado que o chefe de Estado iria ser operado a uma "hérnia encarcerada", no Hospital de São João, no Porto, onde deu entrada depois de uma indisposição.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi admitido hoje no Hospital de São João, no Porto, depois de se ter sentido indisposto, na sequência de uma paragem de digestão, tinha indicado a Presidência da República, ao início da noite de segunda-feira.

Na página oficial na Internet, a Presidência da República explicava então que o chefe de Estado sentiu-se indisposto "quando regressava de Amarante, das exéquias do Engenheiro António Mota", em Amarante.

"Os médicos da Presidência da República entenderam que, antes de fazer a viagem de regresso a Lisboa, seria melhor proceder a exames médicos, que estão neste momento em curso pela equipa médica deste hospital do Serviço Nacional de Saúde", acrescentou a nota.

Marcelo Rebelo de Sousa, 76 anos, presidiu durante a manhã de hoje, na Praça dos Restauradores, em Lisboa, às comemorações de homenagem aos Heróis da Restauração e da Guerra da Aclamação, que celebra o restabelecimento da independência nacional em 1640, e seguiu depois para as cerimónias fúnebres do antigo presidente da Mota-Engil, António Mota.

No sábado, o Presidente da República visitou ao fim do dia o Banco Alimentar Contra a Fome, em Alcântara, Lisboa.