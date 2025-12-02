Operação de Marcelo a hérnia entre os destaques da imprensa nacional

Público:

- "Polícia alerta que pressão para reduzir filas no aeroporto põe país em risco"

- "Habitação. Para terem IVA a 6%, Governo quer casas vendidas ou arrendadas dois anos após construção"

- "Diplomacia. Europa cerra fileiras em semana crucial para a Ucrânia"

- "Violência de género. Cinema estuda formação anti-assédio antes das rodagens"

- "Hérnia encarcerada. Marcelo internado após cirurgia urgente"

- "Pedro Dominguinhos. PRR? 'Temos de investir na nossa capacidade de planeamento'"

Correio da Manhã:

- "Governo sobe cinco vezes imposto dos combustíveis. Fisco encaixa milhões com agravamento"

- "Guerra. Russos avançam na Ucrânia"

- "516 condenados em 18 anos por homicídios no casamento"

- "No Porto. Marcelo operado de urgência a hérnia"

- "Benfica. Mourinho prepara António Silva para o dérbi"

- "Sporting. Rui Borges quer garantias de Pote"

- "Tragédia em Lisboa. Seis carbonizados vinham de concerto de Matias Damásio"

- "Internato. Médicos deixam 469 vagas por ocupar no SNS"

- "Pedrógão. Casal morre na Barragem do Cabril"

- "Audiências. CMTV reforça liderança"

Diário de Notícias:

- "Economistas já admitem excedente superior ao esperado pelo Governo"

- "Entrevista. Carlos Farinha. 'A nacionalidade não é um elemento relevante para a investigação criminal'"

- "Saúde. ACSS confirma 469 vagas por preencher no internato médico, o pior resultado dos últimos anos"

- "Autarquia. PS junta-se à AD e ao Chega para que o Seixal passe a celebrar o 25 de Novembro"

- "Educação. Apoio aos diretores de turma ainda não chegou e há quem recuse horários porque não quer assumir cargo"

- "Ucrânia. Zelensky estabelece linhas vermelhas em semana de novas negociações de paz"

- "Ginástica Artística. Filipa Martins: 'Quero dar voz às ginastas em todo o mundo'"

- "Entrevista. Luís Filipe Castro Mendes. 'A Índia tocou-me muito. A poesia foi a minha resposta àquele mundo extraordinário'"

- "Dança. 'O Rei no Exílio' projetou Francisco Camacho no mundo da dança e está agora em livro"

Jornal de Notícias:

- "Excesso de dentistas leva profissionais a dar consultas no estrangeiro"

- "Marcelo operado de urgência a uma hérnia"

- "Famílias só usaram um terço dos vales de eletrodomésticos"

- "FC Porto. Villas-Boas promete luta 'até ao fim pelo título'"

- "Justiça. GNR detidos por explorar imigrantes voltam ao serviço"

- "Gondomar. Investigados 40 mil euros encontrados em carro de empresário"

- "Ucrânia. Kiev e aliados aumentam pressão para fechar plano de paz"

- "Cinema. Animação de Natal traz mensagem inclusiva"

Negócios:

- "SNS está perto de fechar ano com novo défice recorde"

- "Conversa capital. Ricardo Penarróias. Privatização da TAP 'à medida' do comprador 'gera preocupação'"

- "[1954-2025] António Mota, um líder que não gostava de perder"

- "Radar África. Golpe de Estado na Guiné-Bissau vai reforçar autocracia"

- "Pai Natal tropeçou na instabilidade das bolsas em novembro, mas acelera para 'rally'"

- "Financiamento. Um quinto dos empréstimos do PRR dá folga orçamental"

- "TAP. Companhia trava reservas para o dia da greve geral"

O Jornal Económico:

- "Fundos da Apolo, CVC e KKR na corrida pela Logoplaste"

- "Macron diz que paz só é possível com Ucrânia e europeus sentados à mesa"

- "Nova SBE conquista melhor posição de sempre entre a elite europeia"

- "Projeto para aproveitar águas residuais na Arábia Saudita pensado para Portugal"

- "Morreu o obreiro da maior construtora portuguesa"

- "CPLP prepara cimeira para tirar Guiné-Bissau da presidência"

- "CIP revê em alta crescimento deste ano para mais de 1,8%"

- "TAP aterra hoje pela primeira vez no novo aeroporto de Luanda"

O Jogo:

- "FC Porto. O mundo nos seus pés. Rodrigo Mora eleito futebolista do ano na gala dos Dragões de Ouro"

- "'Só falta ser campeão e festejar nos Aliados'"

- "Villas-Boas presta tributo a Pinto da Costa, Jorge Costa e André Silva. 'Queremos este título para o dedicarmos a quem deu tanto por nós e pelo FC Porto'"

- "Arouca 0 -- Braga 4. Guerreiros agradecem expulsão e dois autogolos"

- "Carlos Vicens. 'Estamos muito vivos e com muita ambição em quatro competições'"

- "Benfica. Mourinho, trunfo para o dérbi"

- "Suárez é o novo panzer"

- "Basquetebol. Americano da Ribeira acabou a carreira. Max Landis jogou seis épocas de azul e branco"

A Bola:

- "Mourinho talismã. Treinador nunca perdeu com o Sporting"

- "FC Porto. 'A força do FC Porto incomoda muita gente'. André Villas-Boas volta a visar rivais na cerimónia dos Dragões de Ouro"

- "Rodrigo Mora é o futebolista do ano"

- "Sporting. Morita baralha as contas de Rui Borges"

- "Fresneda, Gonçalo Inácio e Geny Catamo a 100 por cento para o dérbi"

- "Arouca 0 -- Braga 4. Guerreiros resolvem na primeira parte"

Record:

- "Rafa só quer o Benfica. Com saudades do clube onde conquistou 3 vezes o título"

- "'O talento tem de ser aproveitado', Bino Maçães visitou a redação e recebeu o Record de Ouro"

- "Selecionador campeão mundial sub-17 não esconde alegria. 'O meu coração está cheio'"

- "Sporting. Quaresma à capitão. Rui Borges dá-lhe mais responsabilidade"

- "FC Porto. Villas-Boas ao ataque na gala dos Dragões de Ouro. 'Continuamos a incomodar muita gente'"

- "Arouca 0-4 Sp. Braga. Guerreiros em passeio"