PJ intercepta dois barcos de pesca com mais de 7 toneladas de cocaína

Mais de sete mil quilos de cocaína foram aprendidos numa operação de combate ao tráfico internacional de estupefacientes, por via marítima, revelou hoje a Polícia Judiciária (PJ). Parte da droga foi descarregada na Madeira.

De acordo com um comunicado da PJ, "foram interceptadas duas embarcações de pesca, em alto mar, a cerca de 1.000 milhas náuticas (aproximadamente 1852 quilómetros) de Lisboa, com 10 cidadãos estrangeiros a bordo, e apreendidos mais de sete mil quilos de cocaína".

O Correio da Manhã avança que os dois barcos eram tripulados por indivíduos de nacionalidade brasileira, que foram apanhados entre a Madeira e os Açores.

O DIÁRIO sabe que cinco destes indivíduos, foram presentes, esta sexta-feira, a primeiro interrogatório, no Funchal, tendo ficado em prisão preventiva.

Segundo a PJ, as embarcações em causa eram "provenientes da América do Sul" e transportavam "uma quantidade substancial de produto estupefaciente, que terá sido carregada ao largo da costa do Brasil".

A investigação coordenada pela Unidade de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ iniciou-se "com base em informação remetida pelo Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC-N), a qual dava conta de um possível transporte de produto estupefaciente, por via marítima, que se encontrava já em curso com destino à Europa, nomeadamente a território nacional", detalha o comunicado.

Nesta operação foram empenhados meios da Marinha, pertencentes à Componente Naval do Sistema de Forças, da Autoridade Maritima Nacional, da Força Aérea e elementos da Polícia Judiciária, "no sentido de interceptar as embarcações, evitando que as mesmas pudessem efetuar o transbordo dos fardos de cocaína para embarcações de alta velocidade".

A investigação contou, ainda, com a colaboração Polícia Federal do Brasil, da Agência DEA (Drug Enforcement Administration, dos EUA), da JIATF West (Joint Interagency Task Force West, dos EUA) e da NCA (National Crime Agency, do Reino Unido).

Ainda segundo o Correio da Manhã, esta operação conjunta da Polícia Judiciária, Marinha e Força Aérea resultou, nas últimas horas, naquela que será a maior apreensão de sempre de cocaína em Portugal. "O balanço final pode chegar às oito toneladas", avança o periódico nacional.