Conheça os destaques da imprensa nacional

Diário de Notícias:

- "Justiça. Sexo violento deixou jovem de 16 anos em risco de vida. Tribunal não viu violação"

- "Latas e garrafas vão pagar depósito a partir de abril"

- "Segurança. GNR regista cada vez mais tráfico na costa. Mas contrato de vigilância está prestes a caducar e não há novo concurso lançado"

- "Medida. Ordem cria comissão para defender a 'igualdade' na profissão médica"

- "Tecnologia. Airbus reforça investimento em Portugal com nova 'joint venture'"

- "Guerra. Rússia rejeita plano de paz europeu para o conflito na Ucrânia"

- "Arábia Saudita. Leão na economia, país ainda gatinha enquanto destino turístico"

- "Cristina Branco. 'Nos concertos temos de ser cada vez mais políticos, é uma missão social'"

- "Futebol. Portugal na final do Mundial Sub-17 após eliminar o Brasil nos penáltis"

Correio da Manhã:

- "Emigrante em apuros. Dentista condenada por perseguir namorada polícia"

- "Dono da British Airways e da Ibéria aberto a pagar mais pela TAP"

- "Ajax-Benfica. 'Ganhar para ter esperança na qualificação', Mourinho vê jogo como decisivo"

- "Vai fazer de Pote. Quenda é arma secreta para a Champions"

- "Seleção afasta Brasil nos penáltis. Sub -17 na final do Mundial"

- "São Pedro da Cova. Cadela heroína morre após homenagem"

- "9 anos depois. Tribunal absolve ex-bastonária Ana Rita Cavaco"

- "Mostrou genitais. Padre condenado por abuso sexual é motorista TVDE"

- "Divergências. Desfile do 25 de Novembro sem partidos à esquerda do PS"

Público:

- "Economia está a crescer graças ao aumento do consumo das famílias"

- "Duran Clemente. 'Esta farsa de Novembro é das coisas mais inacreditáveis da História de Portugal'"

- "Manon Garcia. 'Muitos homens desculpam a violência sexual'"

- "Comércio. Como descobrir as melhores promoções na 'Black Friday'"

- "Orçamento. Chega une-se a PS e aprova congelamento de propinas"

- "Envio de pronúncia. PSD e CDS defendem Lei da Nacionalidade junto do TC"

- "Ucrânia. Europa optimista com revisão de plano de paz dos EUA"

Jornal de Notícias:

- "Estado deixou mais de 100 milhões em taxas moderadoras por cobrar"

- "Fim de portagens para camiões na CREP alivia VCI a partir de março"

- "Mundial sub-17. Portugal elimina Brasil nos penáltis e garante final histórica"

- "Benfica. Mourinho obrigado a ganhar para fugir dos zeros"

- "Universitária que perseguiu colega online seis anos presa"

- "25 de Novembro. Parada militar com PS e reservas de Marcelo"

- "Mafra. Incerteza deixa 280 operários da Sicasal em suspenso"

- "Nova Iorque. Patrocínio milionário de Bezos agita mundo da moda"

Negócios:

- "25 novembro 1975. O princípio para a lenta criação de uma economia de mercado"

- "Alívio para a amortização do empréstimo cai por terra"

- "Luís Mira, secretário-geral da CAP. 'Não há uma verdadeira política para a agricultura'"

- "Vítimas de Pedrógão. Misericórdias com donativos de 228 mil Euro por executar"

- "Radar África. Se o tamanho importa, a UE está no bom caminho"

- "A dança entre um acordo para a Ucrânia e os juros da Reserva Federal dos EUA"

O Jornal Económico:

- "Exportações em saúde atingem novo recorde de 4,6 mil milhões"

- "UE reafirma compromisso de investir 150 milhões em África até 2027"

- "'O artigo mais caro vendido em Portugal foi um Porsche 911 de 1968'. Leilões 'online'. Ravi Vora, CEO da Catawiki"

- "Supremo mantém prisão preventiva de Bolsonaro"

- "Regulador aprova venda de banco da CGD em Cabo Verde à Coris Holding"

- "Chega anuncia voto contra a proposta do OE2026"

- "Abanca conclui a integração do EuroBic"

- "Tripulantes da aviação aprovam adesão à greve geral"

- "Fed não terá dados da inflação de outubro antes da próxima reunião"

O Jogo:

- Mundial sub-17. Portugal-Brasil *0-0 *6-5 nas g.p. Brilhantes. Seleção supera opositor duro e está a uma vitória de juntar inédito título mundial ao europeu conquistado em junho. Final frente à Áustria, 5.ª feira, às 16h00"

- "FC Porto. Muralha polaca volta à ação. Bednarek quase recuperado e Kiwior fresco para o Nice"

- "O laboratório criativo no telemóvel de Farioli"

- "Franceses são bons clientes nas competições europeias"

- "Taça de Portugal. O sonho de rever Rui Borges e um herói apanha-bolas. O dia seguinte de João Oliveira e Duarte Almeida, decisivos nos apuramentos de Fafe e Caldas"

- "Sporting. 'Vão ter empurrão extra'. Vercauteren atribui favoritismo aos leões no duelo da Champions frente ao Club Brugge"

- "João Simões pronto para ser titular"

- "Ajax-Benfica. 'Espero que a equipa dê o máximo'. José Mourinho confiante para a decisão de Amesterdão"

- "Rodrigo Rêgo pode manter-se no onze e Manu de regresso às opções"

A Bola:

- "Portugal-Brasil *0-0 *6-5 após grandes penalidades. Merecem o mundo. Portugal-Áustria depois de amanhã na grande final. Desempate por penáltis ainda mais dramático que o habitual: Áustria bateu Itália. Quarta final de um Campeonato do Mundo de futebol, primeira em sub-17"

- "Ajax-Benfica. 'Tudo o que disse à imprensa disse aos jogadores'. José Mourinho deixa para trás polémica do fim de semana e aponta a vitória em Amesterdão"

- "Dois campeões europeus em busca dos primeiros pontos"

- "Sporting. João Simões de volta, Debast só para o ano"

- "FC Porto. Bednarek e Froholdt dão sinais de retoma"

- "Sociedade. 'Sexto sentido' leva desporto a quem não vê"

Record:

- "Ajax-Benfica. Pela paz no balneário. Mourinho pára as críticas e elogia jogadores"

- "Mundial Sub-17. Portugal 0-0 (6-5 Pen) Brasil. Meninos de ouro"

- "Sporting. João Simões recuperado"

- "Pote pode regressar já no domingo"

- "FC Porto. Bednarek até à última. Tenta tudo para defrontar o Nice"

- "Inglaterra. Man. United 0-1 Everton. Amorim volta às derrotas"