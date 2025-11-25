Conheça os destaques da imprensa nacional
Diário de Notícias:
- "Justiça. Sexo violento deixou jovem de 16 anos em risco de vida. Tribunal não viu violação"
- "Latas e garrafas vão pagar depósito a partir de abril"
- "Segurança. GNR regista cada vez mais tráfico na costa. Mas contrato de vigilância está prestes a caducar e não há novo concurso lançado"
- "Medida. Ordem cria comissão para defender a 'igualdade' na profissão médica"
- "Tecnologia. Airbus reforça investimento em Portugal com nova 'joint venture'"
- "Guerra. Rússia rejeita plano de paz europeu para o conflito na Ucrânia"
- "Arábia Saudita. Leão na economia, país ainda gatinha enquanto destino turístico"
- "Cristina Branco. 'Nos concertos temos de ser cada vez mais políticos, é uma missão social'"
- "Futebol. Portugal na final do Mundial Sub-17 após eliminar o Brasil nos penáltis"
Correio da Manhã:
- "Emigrante em apuros. Dentista condenada por perseguir namorada polícia"
- "Dono da British Airways e da Ibéria aberto a pagar mais pela TAP"
- "Ajax-Benfica. 'Ganhar para ter esperança na qualificação', Mourinho vê jogo como decisivo"
- "Vai fazer de Pote. Quenda é arma secreta para a Champions"
- "Seleção afasta Brasil nos penáltis. Sub -17 na final do Mundial"
- "São Pedro da Cova. Cadela heroína morre após homenagem"
- "9 anos depois. Tribunal absolve ex-bastonária Ana Rita Cavaco"
- "Mostrou genitais. Padre condenado por abuso sexual é motorista TVDE"
- "Divergências. Desfile do 25 de Novembro sem partidos à esquerda do PS"
Público:
- "Economia está a crescer graças ao aumento do consumo das famílias"
- "Duran Clemente. 'Esta farsa de Novembro é das coisas mais inacreditáveis da História de Portugal'"
- "Manon Garcia. 'Muitos homens desculpam a violência sexual'"
- "Comércio. Como descobrir as melhores promoções na 'Black Friday'"
- "Orçamento. Chega une-se a PS e aprova congelamento de propinas"
- "Envio de pronúncia. PSD e CDS defendem Lei da Nacionalidade junto do TC"
- "Ucrânia. Europa optimista com revisão de plano de paz dos EUA"
Jornal de Notícias:
- "Estado deixou mais de 100 milhões em taxas moderadoras por cobrar"
- "Fim de portagens para camiões na CREP alivia VCI a partir de março"
- "Mundial sub-17. Portugal elimina Brasil nos penáltis e garante final histórica"
- "Benfica. Mourinho obrigado a ganhar para fugir dos zeros"
- "Universitária que perseguiu colega online seis anos presa"
- "25 de Novembro. Parada militar com PS e reservas de Marcelo"
- "Mafra. Incerteza deixa 280 operários da Sicasal em suspenso"
- "Nova Iorque. Patrocínio milionário de Bezos agita mundo da moda"
Negócios:
- "25 novembro 1975. O princípio para a lenta criação de uma economia de mercado"
- "Alívio para a amortização do empréstimo cai por terra"
- "Luís Mira, secretário-geral da CAP. 'Não há uma verdadeira política para a agricultura'"
- "Vítimas de Pedrógão. Misericórdias com donativos de 228 mil Euro por executar"
- "Radar África. Se o tamanho importa, a UE está no bom caminho"
- "A dança entre um acordo para a Ucrânia e os juros da Reserva Federal dos EUA"
O Jornal Económico:
- "Exportações em saúde atingem novo recorde de 4,6 mil milhões"
- "UE reafirma compromisso de investir 150 milhões em África até 2027"
- "'O artigo mais caro vendido em Portugal foi um Porsche 911 de 1968'. Leilões 'online'. Ravi Vora, CEO da Catawiki"
- "Supremo mantém prisão preventiva de Bolsonaro"
- "Regulador aprova venda de banco da CGD em Cabo Verde à Coris Holding"
- "Chega anuncia voto contra a proposta do OE2026"
- "Abanca conclui a integração do EuroBic"
- "Tripulantes da aviação aprovam adesão à greve geral"
- "Fed não terá dados da inflação de outubro antes da próxima reunião"
O Jogo:
- Mundial sub-17. Portugal-Brasil *0-0 *6-5 nas g.p. Brilhantes. Seleção supera opositor duro e está a uma vitória de juntar inédito título mundial ao europeu conquistado em junho. Final frente à Áustria, 5.ª feira, às 16h00"
- "FC Porto. Muralha polaca volta à ação. Bednarek quase recuperado e Kiwior fresco para o Nice"
- "O laboratório criativo no telemóvel de Farioli"
- "Franceses são bons clientes nas competições europeias"
- "Taça de Portugal. O sonho de rever Rui Borges e um herói apanha-bolas. O dia seguinte de João Oliveira e Duarte Almeida, decisivos nos apuramentos de Fafe e Caldas"
- "Sporting. 'Vão ter empurrão extra'. Vercauteren atribui favoritismo aos leões no duelo da Champions frente ao Club Brugge"
- "João Simões pronto para ser titular"
- "Ajax-Benfica. 'Espero que a equipa dê o máximo'. José Mourinho confiante para a decisão de Amesterdão"
- "Rodrigo Rêgo pode manter-se no onze e Manu de regresso às opções"
A Bola:
- "Portugal-Brasil *0-0 *6-5 após grandes penalidades. Merecem o mundo. Portugal-Áustria depois de amanhã na grande final. Desempate por penáltis ainda mais dramático que o habitual: Áustria bateu Itália. Quarta final de um Campeonato do Mundo de futebol, primeira em sub-17"
- "Ajax-Benfica. 'Tudo o que disse à imprensa disse aos jogadores'. José Mourinho deixa para trás polémica do fim de semana e aponta a vitória em Amesterdão"
- "Dois campeões europeus em busca dos primeiros pontos"
- "Sporting. João Simões de volta, Debast só para o ano"
- "FC Porto. Bednarek e Froholdt dão sinais de retoma"
- "Sociedade. 'Sexto sentido' leva desporto a quem não vê"
Record:
- "Ajax-Benfica. Pela paz no balneário. Mourinho pára as críticas e elogia jogadores"
- "Mundial Sub-17. Portugal 0-0 (6-5 Pen) Brasil. Meninos de ouro"
- "Sporting. João Simões recuperado"
- "Pote pode regressar já no domingo"
- "FC Porto. Bednarek até à última. Tenta tudo para defrontar o Nice"
- "Inglaterra. Man. United 0-1 Everton. Amorim volta às derrotas"