Últimos detidos da mega apreensão de droga chegam ao Funchal

Cinco detidos chegaram esta tarde à Marina do Funchal num bote da Marinha sob um forte dispositivo de segurança que envolveu operações coordenadas com a PJ e a Força Aérea e a Autoridade Marítima.

Foram os últimos cinco elementos a desembarcar, completando o grupo de 10 tripulantes das embarcações intercetadas em alto mar, numa operação que resultou na apreensão de mais de 7 mil quilos de cocaína.

O bote militar atracou de forma controlada no cais, onde viaturas da PJ esperavam os detidos, que foram imediatamente transferidos sob vigilância apertada. O perímetro da Marina do Funchal esteve isolado por equipas policiais e militares, numa operação rápida.

Os primeiros cinco suspeitos tinham sido trazidos ontem e já foram presentes a interrogatório no Funchal, ficando em prisão preventiva. Os restantes cinco só hoje chegaram à Região, após procedimentos operacionais concluídos a bordo dos meios navais envolvidos.

A operação, que o DIÁRIO noticiou desde a primeira hora, resultou da interceção de duas embarcações de pesca provenientes da América do Sul, a cerca de 1.000 milhas náuticas (1.852 quilómetros) de Lisboa.

Segundo apurou o DIÁRIO, além da droga transportada a bordo, parte dos fardos chegou mesmo a ser descarregada na Madeira (cerca de 1 tonelada), com o apoio da Polícia Marítima e a coordenação da PJ, estando essa componente também a ser investigada.

A primeira foi abordada a 17 de novembro, com quatro toneladas e meia de cocaína; a segunda, a 20 de Novembro, com mais de 2 toneladas e meia. Parte da carga foi descarregada na Madeira.

Com a chegada dos últimos cinco detidos ao Funchal, o processo segue agora para nova etapa judicial.