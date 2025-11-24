Mais cinco detidos no âmbito da operação ‘Renascer’ dão entrada no tribunal

Acabam de dar entrada no Juízo de Instrução Criminal do Funchal, no Palácio da Justiça, os restantes cinco indivíduos detidos no âmbito da mega operação ‘Renascer’.

Os suspeitos vão ser presentes esta segunda-feira a primeiro interrogatório.

Ver Galeria Foto Rui Silva/ASPRESS

Mais de 7 mil quilos de cocaína foram aprendidos numa operação de combate ao tráfico internacional de estupefacientes, por via marítima, revelou a Polícia Judiciária (PJ) na sexta-feira. Parte da droga foi descarregada na Madeira.

De acordo com um comunicado da PJ, enviado na sexta-feira, "foram interceptadas duas embarcações de pesca, em alto mar, a cerca de 1.000 milhas náuticas (aproximadamente 1852 quilómetros) de Lisboa, com 10 cidadãos estrangeiros a bordo, e apreendidos mais de sete mil quilos de cocaína".

Tal como o DIÁRIO avançou, os primeiros cinco indivíduos foram ouvidos em primeiro interrogatório, na sexta-feira, tendo ficado em prisão preventiva.

Segundo a PJ, as embarcações em causa eram "provenientes da América do Sul" e transportavam "uma quantidade substancial de produto estupefaciente, que terá sido carregada ao largo da costa do Brasil".

Nesta operação foram empenhados meios da Marinha, pertencentes à Componente Naval do Sistema de Forças, da Autoridade Marítima Nacional, da Força Aérea e elementos da Polícia Judiciária. A investigação contou, ainda, com a colaboração Polícia Federal do Brasil, da Agência DEA (Drug Enforcement Administration, dos EUA), da JIATF West (Joint Interagency Task Force West, dos EUA) e da NCA (National Crime Agency, do Reino Unido).