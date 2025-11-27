Marcelo vai receber os campeões e projecta "auspicioso futuro"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, confirmou hoje que vai receber os jogadores e equipa técnica que conquistaram hoje o Campeonato do Mundo de futebol de sub-17 e perspetivou um "auspicioso futuro" para os jovens campeões.

"O Presidente da República felicita calorosamente a equipa técnica, o presidente Pedro Proença e os dirigentes da Federação Portuguesa de Futebol pelo trabalho desenvolvido e a aposta efetuada na formação destes desportistas. Os campeões do mundo serão recebidos pelo Presidente da República após o seu regresso", refere o comunicado publicado no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

A nota divulgada refere que Marcelo Rebelo de Sousa acompanhou com "grande entusiasmo e emoção" a trajetória vitoriosa da seleção lusa até à conquista do título mundial sub-17, em Doha, no Qatar, e antecipou que os jogadores portugueses vão ter carreiras com "mais conquistas".

"Após o título europeu conquistado em junho passado, os nossos jovens continuaram a deixar em campo uma imagem de muita entrega e trabalho, que permitiu trazer para Portugal o ambicionado troféu mundial e deixar-nos com a certeza de que veremos mais conquistas destes jogadores no seu auspicioso futuro", realçou.

O Presidente da República já falou pessoalmente com o Presidente da FPF, Pedro Proença, que convidou o Chefe de Estado a estar presente na receção aos campeões do mundo na Cidade do Futebol, em Oeiras, agendada para sábado, às 14:30.

Portugal juntou hoje o título mundial ao Europeu de sub-17, ao vencer na final a Áustria, por 1-0, com um golo de Anísio Cabral.