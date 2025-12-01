Atletas da ASKKSA em destaque em torneio internacional na Maia

Os atletas da ASKKSA Karate Shotokan Madeira estiveram em destaque no MIKO - Maia Internacional Karate Open 2025, que se realizou precisamente na cidade da Maia, este fim-de-semana, juntando 912 atletas, de 7 países, pertencentes a 96 clubes.

"O MIKO que já nos habituou a excelência organizacional, com jogos de luzes, fumo artificial, jogos de música, qualidade técnica, dos atletas participantes, nacionais e internacionais, desta vez não foi diferente", indica o clube madeirense.

O evento decorreu em dois dias, sendo que o Sábado foi dedicado aos escalões de Especialização Cadetes (U16), Juniores (U18) e Seniores. Já no 2.º dia, em competição estão os mais novos, dos escalões de Formação, Infantis (U10), Iniciados (U12) e Juvenis (U14).

"Os nossos karatecas voltaram a se superar, trazendo para casa um medalheiro, com 8 medalhas. De evidenciar que o mais é importante foi o compromisso, a camaradagem, a capacidade de superação das dificuldades, evolução técnica aplicada, espirito de entreajuda de todos…e ainda com muita margem de progressão…com Respeito e Disciplina", indica nota à imprensa.

Resumo medalhas MIKO 2025 - Dia 1

Tiago Pestana 2.º Lugar - Kumite Cadete Masc + 70kg 3.º Lugar - Kata Cadete Masculino

Natacha Silva 2.º Lugar - Kata Veteranos Fem;

Santiago Gomes 3.º Lugar - Kata Cadete Masc;

Artemijs Voroncovs 3.º Lugar Kumite Cadete Masc -57kg;

Constança Lima e Matthew Andrade - Participação

MIKO 2025 - Dia 2

De destacar, em especial nesta situação, a qualidade dos nossos karatekas, em que a final foi disputada entre os nossos atletas Tiago Bettencourt e Jaden Reis, neste evento que reúne outros grandes atletas nacionais e internacionais.

Kata Iniciado Masculino

1.º Lugar - Tiago Bettencourt;

2.º Lugar - Jaden Reis;

Gabriel Andrade - participação;

Kata Iniciado Feminino

2.º Lugar - Margarida Anjo;

7.º Lugar - Inês Francisco;

Kata Juvenil Feminino

7.º Lugar - Amélia Silva Kata Infantil

Liam Reis - Participação;

Kumite Iniciado Masc -44Kg

Gabriel Andrade - Participação Kumite Juvenil Fem -40Kg

Marina Castro - Participação