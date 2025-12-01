Atletas da ASKKSA em destaque em torneio internacional na Maia
Os atletas da ASKKSA Karate Shotokan Madeira estiveram em destaque no MIKO - Maia Internacional Karate Open 2025, que se realizou precisamente na cidade da Maia, este fim-de-semana, juntando 912 atletas, de 7 países, pertencentes a 96 clubes.
"O MIKO que já nos habituou a excelência organizacional, com jogos de luzes, fumo artificial, jogos de música, qualidade técnica, dos atletas participantes, nacionais e internacionais, desta vez não foi diferente", indica o clube madeirense.
O evento decorreu em dois dias, sendo que o Sábado foi dedicado aos escalões de Especialização Cadetes (U16), Juniores (U18) e Seniores. Já no 2.º dia, em competição estão os mais novos, dos escalões de Formação, Infantis (U10), Iniciados (U12) e Juvenis (U14).
"Os nossos karatecas voltaram a se superar, trazendo para casa um medalheiro, com 8 medalhas. De evidenciar que o mais é importante foi o compromisso, a camaradagem, a capacidade de superação das dificuldades, evolução técnica aplicada, espirito de entreajuda de todos…e ainda com muita margem de progressão…com Respeito e Disciplina", indica nota à imprensa.
Resumo medalhas MIKO 2025 - Dia 1
Tiago Pestana 2.º Lugar - Kumite Cadete Masc + 70kg 3.º Lugar - Kata Cadete Masculino
Natacha Silva 2.º Lugar - Kata Veteranos Fem;
Santiago Gomes 3.º Lugar - Kata Cadete Masc;
Artemijs Voroncovs 3.º Lugar Kumite Cadete Masc -57kg;
Constança Lima e Matthew Andrade - Participação
MIKO 2025 - Dia 2
De destacar, em especial nesta situação, a qualidade dos nossos karatekas, em que a final foi disputada entre os nossos atletas Tiago Bettencourt e Jaden Reis, neste evento que reúne outros grandes atletas nacionais e internacionais.
Kata Iniciado Masculino
1.º Lugar - Tiago Bettencourt;
2.º Lugar - Jaden Reis;
Gabriel Andrade - participação;
Kata Iniciado Feminino
2.º Lugar - Margarida Anjo;
7.º Lugar - Inês Francisco;
Kata Juvenil Feminino
7.º Lugar - Amélia Silva Kata Infantil
Liam Reis - Participação;
Kumite Iniciado Masc -44Kg
Gabriel Andrade - Participação Kumite Juvenil Fem -40Kg
Marina Castro - Participação