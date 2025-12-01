Marcelo Rebelo de Sousa foi hospitalizado

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi admitido, este fim de tarde, no Hospital Universitário de São João, no Porto (ULS São João), revela uma nota publicada na página oficial da Presidência da República.

Segundo a mesma fonte, o chefe de Estado ter-se-á "sentido indisposto, na sequência de uma paragem de digestão, quando regressava de Amarante, das exéquias do Engenheiro António Mota".

"Os médicos da Presidência da República entenderam que, antes de fazer a viagem de regresso a Lisboa, seria melhor proceder a exames médicos", que estão "neste momento em curso", pode ler-se na nota.

A Presidência da República acrescenta que será dada nova informação, uma vez conhecidos os resultados dos referidos exames médicos.