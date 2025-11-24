Judo regional em destaque em dois eventos

Paula Saldanha e César Nicola foram aprovados com distinção no Undergraduate Certificate for Judo Instructor, que se realizou entre os dias 16 e 22 de Novembro, no Centro de Alto Rendimento (CAR) do Jamor.

Este foi um programa intensivo que reuniu candidatos de vários países para uma semana de formação técnica avançada. "A exigente avaliação prática final marcou o encerramento do curso e dois participantes regionais estiveram em destaque: Paula Saldanha e César Nicola, aprovados com distinção", aponta nota da Associação de Judo da RAM. Aliás, a associação sublinhou o orgulho nesta conquista, que “reflecte o compromisso contínuo com o desenvolvimento da modalidade e enriquece o Judo Regional”.

Já a competir internacionalmente estiveram os jovens judocas do Grupo Desportivo da APEL, dada a sua participação na Supercopa de Espanha Infantil, que decorreu este domingo, em Getafe.

Nas categorias altamente concorridas, com mais de 40 atletas por peso, destacaram-se Feodor Kholkin (-46kg), que venceu todos os seus combates, "demonstrando grande superioridade e excelente capacidade técnica" e ainda Lucas Veste (-42kg), que triunfou em dois dos quatro combates disputados, "evidenciando garra e determinação".

Os atletas foram acompanhados pelo treinador Andrei Veste, que elogiou o empenho e evolução dos jovens judocas.