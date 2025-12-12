Mais de quatro dezenas de voos cancelados na Madeira

Até às 10h10 desta manhã de sexta-feira, pelo menos 42 voos já foram cancelados, contando 21 chegadas e 21 partidas, numa rápida e gradual escala face ao anterior reporte feito há menos de duas horas.

Mais de duas dezenas de voos cancelados de e para a Madeira Mais de metade dos voos previstos para sair hoje até meio da tarde da ilha da Madeira estão cancelados por causa das condições meteorológicas, tendo saído apenas o voo das 06:00, rumo a Shannon, na Irlanda.

De acordo com o portal dos Aeroportos da Madeira, todos os voos da easyJet já foram cancelados, a maioria dos voos da TAP também, sendo as duas principais companhias a servir esta rota, a maioria das companhias que tinham voos internacionais previstos para hoje, ou ainda não foi oficializado o cancelamento ou estão ainda a ponderar possíveis aberturas.

É o que está a acontecer neste momento que escrevemos esta peça com o voo da Wiz Air Malta, que vem de Viena, na Áustria, e que devia ter aterrado pelas 10h00 mas está ainda às voltas por cima do 'mar da travessa'.