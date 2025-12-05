Quantidade de voos entre 2005 e 2014 era menor que a quantidade de voos entre 2015 e 2025?

O secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura falou, em Macau, sobre a média anual de passageiros afectados pelo vento, que aumentou 568% na última década. Eduardo Jesus participava na segunda sessão do 50.º Congresso da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT).

A notícia foi avançada pelo DIÁRIO na sua edição on-line. Eduardo Jesus apontou que, entre 2005 e 2014 vigoravam os anemómetros convencionais, sendo que a média de passageiros afectados pelos ventos no Aeroporto da Madeira era de 12.630 por ano. Em 2015, após a substituição dos aparelhos de medição pelos convencionais, e até ao dia de hoje, esse número disparou para 84.430, de acordo com a apresentação do secretário com a pasta do Turismo.

Entre os comentários feitos pelos leitores, no site do DIÁRIO, surgiu um que afirmava questionava “Não sei quem é o Eduardo Jesus, mas ele tomou em conta que a quantidade de voos entre 2005 e 2014 era bem menor que a quantidade de voos entre 2015 e 2025?”. Fomos então verificar os dados oficiais.

A Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), através do seu portal oficial, divulga uma série retrospectiva das estatísticas dos transportes, referente ao espaço temporal entre 1976 e 2024. Focámo-nos nos anos apontados pelo nosso leitor, para então tirarmos as dúvidas sobre esta afirmação.

Os dados divulgados pela DREM têm por base as informações fornecidas pela ANAM (Aeroporto e Navegação Aérea da Madeira) e pela ANA (Aeroportos de Portugal), que são então compilados numa série retrospectiva denominada ‘Movimento de Aviões no Aeroporto da Madeira, por mês, (1992-2024).

Olhando então para os dados referentes ao ano de 2005, percebemos que o total de partidas e chegadas foi de 24.198 voos, contabilizando 12.116 chegadas e 12.082 partidas. Nesse ano, o mês de maior movimento foi o mês de Agosto, com um total de 1.145 chegadas e 1.141 partidas.

Tendo em conta os números registados ao longo do ano de 2014, percebemos que se realizaram 21.226 voos no Aeroporto da Madeira, dos quais 10.609 chegadas e ainda 10.617 partidas. O mês de Agosto tornou a ser aquele com maior movimento de aeronaves, com 1.110 partidas e 1.110 chegadas.

Contabilizando o movimento registado no Aeroporto da Madeira, entre os anos de 2005 e 2014, registaram-se 219.947 voos, entre partidas e chegadas.

Passamos então a uma análise entre os anos de 2015 e 2024. Também um período de dez anos e sobre os quais temos os dados oficiais completos. Em 2015, o aeroporto madeirense registou 10.693 chegadas e ainda 10.728 partidas, num movimento total de 21.421 voos ao longo desse mesmo ano. O mês de Agosto torna a ser aquele que regista maior movimento, pese embora o de Julho tenha um movimento semelhante no que diz respeito, por exemplo, às chegadas, que foram de 1.149 voos em Agosto e de 1.082 no mês anterior.

Já no ano de 2024 o número de voos fixou-se nos 31.804, o mais elevado registado desde 2021. Contabilizaram-se 15.900 chegadas e 15.904 partidas, com Agosto a surgir novamente como o mês com maior número de voos. Apenas por esta leitura seríamos levados a pensar num trajecto meramente ascendente no que diz respeito ao número de voos. Contudo, temos de colocar a covid-19 nestas contas.

Desde 2001 que o número de voos no Aeroporto da Madeira sempre ultrapassou os 20 mil, sendo que em 2012 foi o ano de menor movimento, com 20.023 voos. Com a chegada da covid-19 e as restrições impostas como forma de mitigação da pandemia, levando ao cancelamento de vários voos, apenas se registaram 10.997 voos a partir da Madeira. Os números melhoraram em 2021 com 16.341 voos, mas apenas em 2022 conseguimos ultrapassar, novamente, a marca dos 20 mil movimentos, num total de 28.021 voos.

Tendo em conta os dados anteriormente apresentados, somos capazes de afirmar que a quantidade de voos entre 2005 e 2014 foi menor que a quantidade de voos entre 2015 e 2025, mesmo sem ainda ter os números fechados referentes ao presente ano.

A título de curiosidade, só até Outubro, que são os dados mais recentes divulgados até hoje, registaram-se 30.509 voos no aeroporto da Madeira, transportando um total de 4.627.140 passageiros.