2.º Madeira E-Rally cancelado

Está cancelada a 2.ª edição do Madeira E-Rally, que se deveria disputar no dia 13 de Dezembro. No entanto, a organização, do CA 100 à Hora Madeira, promete regressar no próximo ano.

"Atrasos na obtenção de autorizações e licenças, indisponibilidade dos habituais concorrentes neste tipo de provas, muitos inconvenientes logísticos e a impossibilidade de garantir alguns serviços imprescindíveis levaram o clube e a comissão organizadora a tomar a decisão, que lamentam, assim como eventuais inconvenientes da mesma decorrentes", indica nota remetida à imprensa.