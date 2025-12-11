Aeroporto da Madeira condicionado nos dias 12 e 13 de Dezembro

A operação aérea no Aeroporto Cristiano Ronaldo, na Madeira, poderá sofrer perturbações nos dias 12 e 13 de Dezembro devido a condições meteorológicas adversas previstas para a Região. A TAP já alertou os passageiros para a possibilidade de irregularidades e recomenda que verifiquem o estado dos seus voos antes de se deslocarem para o aeroporto, através da página oficial da companhia.

A transportadora informa ainda que os clientes com bilhetes de ou para o Funchal, emitidos até 11 de Dezembro e com viagens marcadas para os dias 12 e 13, podem proceder à remarcação para qualquer voo até 20 de dezembro, mantendo a mesma cabina e sem custos adicionais. As alterações podem ser efectuadas online, na área de gestão de reserva, ou através das agências de viagens.

No que diz respeito ao impacto operacional já visível, a easyJet registou, até ao momento, o cancelamento de cinco voos com ligação à Madeira: um proveniente de Lisboa, um do Porto, um de Bristol e outro de Amesterdão. A TAP, por seu turno, ainda não apresenta cancelamentos confirmados, tal como a Ryanair. A companhia de bandeira portuguesa efectua apenas dois voos de Lisboa para o Funchal. Do Porto não está previsto nenhum.

É de esperar um dia com falhas na operação devido também à greve geral em vigor hoje em Portugal.

Por uma questão de segurança, informe-se antes de se deslocar para o aeroporto.