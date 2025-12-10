Cadáver encontrado junto a instalações da PSP em Lisboa

O corpo de um homem idoso foi encontrado hoje de manhã nas imediações da Divisão de Investigação Criminal (DIC) da PSP de Lisboa, disse à agência Lusa fonte desta força de segurança.

A PSP encontrou o corpo pelas 11:00 junto à estrada do Forte Alto do Duque, perto do Hospital S. Francisco Xavier.

O cadáver tinha uma pulseira hospitalar e, segundo o jornal Correio da Manhã, encontrava-se em avançado estado de decomposição.

A PJ está a investigar as circunstâncias em que o corpo apareceu, acrescentou a fonte da PSP.