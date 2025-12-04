TAP conta com apenas dois voos para a Madeira dia 11 de Dezembro

A TAP está a cancelar voos no dia 11 de dezembro, dia em que está marcada uma greve geral em Portugal, e está a contactar os passageiros com alternativas, segundo um aviso no 'site' da companhia aérea.

"Devido à greve geral em Portugal e por forma a evitar constrangimentos nas viagens dos seus clientes, a TAP está a cancelar voos do dia 11 de dezembro", indicou.

Segundo a TAP, "os clientes estão a ser contactados com uma alternativa, caso tenham o seu voo cancelado", indicando ainda que, "se o passageiro quiser proativamente antecipar ou adiar o seu voo desse dia para os três dias antes ou depois, poderá fazê-lo, sem custos" no 'site' e aplicação da TAP ou nas agências de viagens.

A TAP acordou serviços mínimos com vários sindicatos para esse dia.

O acordo divulgado pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) foi com o Sitava - Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, o Sitema - Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves, o SIMA - Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins e o SNPVAC - Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil.

A transportadora contará com três voos de ida e volta para os Açores e dois para a Madeira, e um voo de ida e volta para os seguintes países: Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, Alemanha, Suíça, França, Cabo Verde e Guiné-Bissau.

Estão ainda contemplados três voos de ida de volta para o Brasil e dois para os EUA.

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) garantiu, por seu lado, que "cumprirá os serviços mínimos que vierem a ser fixados" na greve geral e tem marcada uma assembleia-geral extraordinária para sexta-feira, para que os pilotos associados decidam se aderem à paralisação.