Mais de duas dezenas de voos cancelados de e para a Madeira

Mais de metade dos voos previstos para sair hoje até meio da tarde da ilha da Madeira estão cancelados por causa das condições meteorológicas, tendo saído apenas o voo das 06:00, rumo a Shannon, na Irlanda.

Segundo os dados disponíveis no 'site' do Aeroporto da Madeira, pelas 07:45 já tinham sido canceladas 11 partidas e 11 chegadas de voos. No total, são 22 voos para e da Madeira.

Neste momento na pista do Aeroporto da Madeira apenas se encontra um avião da Ryanair e, no horizonte, já se observa muita chuva a cair desde Machico/Caniçal para Oeste.

Na informação disponível no 'site', é indicado que as previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) até sábado.

É pedido aos passageiros que confirmem sempre o estado do seu voo antes de se dirigirem ao aeroporto.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu para hoje aviso laranja (o segundo mais grave) por causa do vento na costa norte, prevendo-se rajadas até 130 quilómetros por hora.

O aviso está ativo pelo menos até às 18h00 de sábado, baixando depois para amarelo até às 06h00 de domingo.

Já para a agitação marítima, o IPMA emitiu o aviso mais grave (vermelho) a partir das 21h00 de hoje até às 18h00 de sábado.

A maioria dos voos cancelados são para Lisboa e Porto, mas também há voos internacionais. Não é de descurar que o aeroporto fique totalmente encerrado, ou seja que os voos que ainda não foram cancelados venham a sê-lo.