Depressão Emília traz vento forte, chuva intensa, neve e forte agitação marítima à Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou esta quinta-feira, 11 de Dezembro, para os efeitos da depressão que vai afectar o arquipélago da Madeira até sábado.

A depressão Emília, nomeada pelo Serviço Meteorológico Espanhol, deverá encontrar-se ao início da tarde de sexta-feira centrada a nordeste da Região, aproximadamente a 37 graus de latitude norte e a 10 graus de longitude oeste, com uma pressão mínima estimada de 1008 hectopascais, deslocando-se depois para sul/sudoeste.

Segundo o serviço nacional meteorológico, a passagem da 'Emília' provocará um aumento significativo da intensidade do vento do quadrante norte. Nas terras altas, as rajadas de vento poderão atingir cerca de 130 km/h, enquanto nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira são esperadas rajadas até 110 km/h. No Porto Santo, o vento poderá chegar aos 80 a 100 km/h. Face a estas condições, foram emitidos avisos laranja para rajada, com maior impacto entre o final da manhã de sexta-feira e o final da tarde de sábado.

A agitação marítima será outro dos elementos críticos. Na costa norte da Madeira e no Porto Santo, prevê-se ondulação de norte entre 6 e 7,5 metros, podendo atingir alturas máximas próximas de 14 metros, motivando um aviso vermelho entre o final da tarde de sexta-feira e o final da tarde de sábado. Na costa sul, a ondulação poderá variar entre 4 e 6 metros no setor oeste, encontrando-se em vigor aviso laranja.

O IPMA indica ainda que a precipitação poderá ser temporariamente forte durante a passagem de uma superfície frontal na noite de sexta-feira para sábado. Depois, a chuva passará a regime de aguaceiros, mais frequentes e intensos na costa norte e nas terras altas, podendo ocorrer granizo e trovoada.

A descida de temperatura após a frente fria poderá originar queda de neve acima dos 1.500 metros entre a manhã de sexta-feira e a manhã de sábado, motivando um aviso amarelo, com a previsão de acumulações de neve de até 10 centímetros nos pontos mais elevados.