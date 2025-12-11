Protecção Civil emite aviso à população devido à Depressão Emília

Face ao agravamento do estado do tempo no arquipélago da Madeira, previsto pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) entre as oito horas de amanhã até às 12 horas de domingo, o Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira emitiu avisos à população.

Em função das condições meteorológicas previstas, a entidade diz que é expectável ocorrer "possibilidade de queda de ramos ou árvores, bem como de afectação de infra-estruturas associadas às redes de comunicações energia; arrastamento para as vias rodoviárias de objectos soltos ou ao desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas e objectos, por efeito de episódios de vento forte, que podem causar acidentes com veículos em circulação ou transeuntes na via pública; piso rodoviário escorregadio, devido à possível formação de lençóis de água; ocorrência de inundações em zonas urbanas; dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, podendo causar inundações nos locais historicamente mais vulneráveis; desmoronamento de muros de suporte ou taludes; movimentos de vertentes, em especial junto de agregados populacionais, vias rodoviárias, dado o potencial aumento da sua instabilidade; e ainda galgamentos costeiros".

Deste modo, o Serviço Regional de Proteção Civil recorda que o eventual impacto destes efeitos "pode ser minimizado, sobretudo através da adopção de comportamentos adequados", pelo que, e em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis, e nas áreas mais expostas e vulneráveis, recomenda a adopção das principais medidas preventivas para estas situações, nomeadamente:

Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas.

Garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas.

Ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte.

Ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros, evitando a circulação e permanência nestes locais;

Adequar os comportamentos e as actividades à situação meteorológica prevista, evitando as viagens para zonas afectadas ou movimentos desnecessários.

Respeitar as interdições e condicionamentos no acesso a área previamente sinalizadas.

Não circular por zonas com prédios degradados, devido ao risco de derrocadas.

Ter especial cuidado nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras.

Adoptar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial com a possível formação de lençóis de água nas vias;

Não atravessar zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas.