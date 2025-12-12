Temperatura no Areeiro caiu abaixo de zero

O Pico do Areeiro já registou esta madrugada a temperatura ideal para a ocorrência de neve, pois pelas 5h10, a estação meteorológica do IPMA registou -0,5º Celsius. Nas câmeras de vigilância disponíveis, não se vislumbra sinal de neve, mas é um facto que há condições para a previsão ser acertada.

Ontem à noite ocorreu grande chuvada a norte, sendo de destacar as estações meteorológicas instaladas em Santana e em São Vicente, que registaram valores extremos dentro do aviso amarelo: cerca de 15 mm em uma hora.

Depressão Emília com novos avisos para a Madeira Formação ciclónica previsto a partir de hoje e com duração, pelo menos, até domingo, trará ventos, chuva, neve e mar com ondas de até 14 metros na costa norte e 12,5 na costa sul, tem segundo o IPMA uma nova evolução. Como demos conta já hoje, esta era a previsão até ontem.

Também o vento já se aproxima de limites extremos, tendo sido registada rajada máxima no Chão do Areeiro (103 km/h) esta manhã. Refira-se que a Madeira e o Porto Santo já estão sob aviso amarelo devido ao vento, sendo que o aviso laranja entra em vigor ao meio-dia desta sexta-feira.

Nota ainda ao facto de na webcam instalada do Rabaçal vêm-se carros, aparentemente de rent-a-car, com turistas, mas também uma viatura que parece ser da Guarda Florestal no estacionamento. Um trabalho de tentativa de desmobilizar quem por lá esteja com ideias.