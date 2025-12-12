Depressão Emília com novos avisos para a Madeira

Formação ciclónica previsto a partir de hoje e com duração, pelo menos, até domingo, trará ventos, chuva, neve e mar com ondas de até 14 metros na costa norte e 12,5 na costa sul, tem segundo o IPMA uma nova evolução. Como demos conta já hoje, esta era a previsão até ontem.

Depressão Emília traz vento forte, chuva intensa, neve e forte agitação marítima à Madeira O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou esta quinta-feira, 11 de Dezembro, para os efeitos da depressão que vai afectar o arquipélago da Madeira até sábado.

Contudo, para actualizar os avisos, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, incluiu um novo aviso amarelo para a precipitação entre as 12 horas de sábado e as 06h00 de domingo, período de 18 horas consecutivas em que a chuva será persistente, por vezes forte, nas zonas montanhosas e na costa Norte.

Isto, juntando aos avisos vermelho e laranja para o mar, laranja e amarelo para a chuva, laranja e amarelo para o vento e amarelo para a neve, que já estavam lançados desde ontem.