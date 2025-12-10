Céu muito nublado e pequena descida de temperatura na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, esta seja uma quarta-feira com céu muito nublado e com pequena descida de temperatura.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte, rodando para nordeste a partir da tarde.



Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 16ºC de mínima e os 21.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 16.ºC de mínima e os 20.ºC de máxima.

Já para o Funchal também está previsto períodos de céu muito nublado. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

IPMA emite aviso amarelo para a agitação marítima na Costa Norte e Porto Santo O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) acaba de emitir um aviso amarelo para a agitação marítima na Costa Norte da ilha da Madeira e para o Porto Santo.

Capitania actualiza aviso para agitação marítima forte A Capitania do Porto do Funchal cancelou os avisos de vento forte e visibilidade má e actualizou o aviso de agitação marítima forte. Neste sentido, informa ter recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 18 horas de amanhã.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de noroeste com 3 a 4 metros, diminuindo

para 2 a 3 metros a partir do final da tarde na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas de quadrante oeste com 1 a 2 metros, sendo 2 a 3 metros na parte oeste da ilha da Madeira até ao início da tarde.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 20 e 21.ºC