Compensador Síncrono do Caniçal reforça estabilidade da rede eléctrica da Madeira

A Madeira dá hoje mais um passo na modernização do seu sistema eléctrico com a entrada em funcionamento do Compensador Síncrono do Caniçal, uma infra-estrutura construída pela Empresa de Electricidade da Madeira e considerada estratégica para a estabilidade da rede insular.

Ligado à subestação do Caniçal, o novo equipamento assegura maior estabilidade em regime normal e em situações de perturbação, desempenhando também um papel determinante no controlo da tensão. O projecto integra um volante de inércia, solução inovadora que permite uma elevada constante de inércia, essencial para garantir a frequência numa rede isolada como a da Madeira.

A conjugação desta tecnologia com armazenamento em baterias coloca a Região “na linha da frente da transição energética nas ilhas europeias”, segundo a EEM, permitindo inclusivamente operar o sistema eléctrico sem recurso a centrais térmicas sempre que haja produção renovável suficiente.

Com este reforço, a Madeira aproxima-se da meta de alcançar 50% de penetração de energias renováveis. O investimento ronda os 8 milhões de euros, co-financiados pela União Europeia através do Plano de Recuperação e Resiliência.

Em jeito de inauguração, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, neste início de tarde, a infra-estrutura agora concluída.