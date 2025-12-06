Motociclista despistou-se

Um jovem de 16 anos ficou ferido esta manhã depois de a moto que conduzia ter embatido numa viatura ligeira, no cruzamento entre a Rua Conde Carvalhal e a Rua Luís Figueiroa de Albuquerque, no Funchal. O impacto projectou o adolescente para o solo, deixando-o necessitado de assistência imediata.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal deslocaram-se rapidamente ao local, prestando cuidados de estabilização ao jovem, que apresentava várias queixas resultantes da queda. Após a avaliação inicial, foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para observação e exames complementares.

A circulação automóvel esteve condicionada por alguns minutos durante as operações de socorro. As causas do acidente estão ainda por determinar.