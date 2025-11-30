Portugal sagra-se campeão europeu de andebol em cadeira de rodas

Portugal sagrou-se hoje campeão europeu de andebol em cadeira de rodas, ao bater a França (2-1), na final da primeira edição do Campeonato da Europa com equipas de quatro, tendo contabilizado cinco vitórias em outros tantos jogos.

Em Vilnius, na Lituânia, a seleção orientada pelo treinador madeirense Danilo Ferreira impôs-se na 'negra', com os parciais de 7-6, 9-10 e 7-0, num desafio em que João Jerónimo foi o melhor marcador, ao somar 14 golos, quatro acima de Fatih Cuhadar, o mais concretizador no lado gaulês.

Portugal já tinha derrotado a França na terceira e última jornada do Grupo B da primeira fase, na sexta-feira, mas por 2-0, resultado aplicado anteriormente diante de Roménia e Espanha, tal como aconteceu nas 'meias', disputadas na manhã de hoje ante a Croácia.

No duelo de atribuição da medalha de bronze, a anfitriã Lituânia venceu a Croácia (2-1).

Ao aceder à partida decisiva do Europeu, Portugal qualificou-se para o Campeonato do Mundo de 2026 da categoria, no qual foi sétimo colocado na estreia, em 2024, no Egito.

O andebol em cadeira de rodas é jogado à melhor de três parciais entre equipas mistas, com duas partes de 10 minutos cada, sendo que, na variante com quatro atletas (ACR4), tem de haver, pelo menos, uma mulher em campo a tempo inteiro.

Na vertente com equipas de seis (ACR6), Portugal conquistou o Campeonato Mundial e Europeu de 2022, em Leiria, já depois de ter arrebatado uma medalha de ouro (2018), também como anfitriã, e três de prata (2015, 2016 e 2019) na principal prova continental.