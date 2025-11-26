Jogadoras da selecção feminina estão "conscientes" do seu valor

A futebolista Kika Nazareth assinalou hoje que as jogadoras da seleção feminina portuguesa estão "conscientes" da sua capacidade pelo seu "background" e "contexto", justificando o apoio do público para os jogos ante Países Baixos e Brasil.

Na antevisão ao duplo compromisso de Portugal, frente às congéneres neerlandesa e brasileira, a futebolista de 23 anos considera que a participação no último Europeu, no qual não ultrapassou a fase de grupos, não retira valor à equipa lusa, que, em seu entender, tem dado provas da sua capacidade.

"Acho que não tem de deixar de haver apoio pelo que fizemos neste último Europeu, porque já provámos ser a equipa que somos. É claro, é natural, nós próprias às vezes duvidamos, eu própria às vezes duvido de mim, mas acho que há todo um 'background' e um contexto por trás que nos faz ser conscientes do que somos capazes", afirmou a jogadora do FC Barcelona.

Kika mostrou-se ainda feliz por regressar ao espaço de seleção: "É sempre especial representar a seleção e fazer parte de mais uma convocatória. É bom estar em casa, regressar a casa".

A criativa atravessa um bom momento ao serviço do 'Barça', mas não se entusiasma particularmente com esse facto, recordando o elevado nível de exigência perante o qual é constantemente colocada.

"Estou a passar uma fase especial, diria, não propriamente fácil. Estamos a falar da melhor equipa do mundo, com as melhores jogadoras do mundo. Acho que toda a gente já sabe, porque também não o escondo, o quão exigente sou comigo própria e o nível em que quero estar", afiançou, com ambição.

Kika não se contenta com o nível que tem apresentado, garantindo ser capaz de mais e melhor, assumindo a sua ambição de "brilhar" a grande altura tanto pelo clube, como pela seleção.

"Não tem sido propriamente fácil no FC Barcelona, ainda que marque golos ou faça assistências. Sou muito exigente e gosto sempre de brilhar, como sei que posso, mas também acho que estas coisas levam tempo. Vim de uma lesão e uma paragem em duas semanas", lembrou, já completamente restabelecida do problema que a afastou de competição.

A seleção portuguesa feminina deu continuidade ao estágio de preparação na manhã de hoje com um treino que contou com as 25 jogadoras convocadas às ordens do selecionador Francisco Neto sem limitações.