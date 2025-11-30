Zara Rojas bate dois recordes regionais

O Clube Naval do Funchal está a participar, com a sua equipa feminina, no Campeonato Nacional de Clubes da 2.ª Divisão, que se realiza em Tomar. Zara Rojas já bateu dois recordes regionais: 100m Livres, com o tempo de 56.77 e 50m Mariposa, com 26.74.

O grande objectivo da formação madeirense passa pela subida à 1.ª Divisão, "ambição sustentada pelo trabalho desenvolvido ao longo da época e pelo crescente nível competitivo das suas atletas", indica uma nota enviada à imprensa.

Giulia Ramatelli, Leonor Neto, Lucie Christophe, Madalena Brito, Maria Ferro, Matilde Andrade, Matilde Pereira, Pauline Ringue, Rafaela Costa, Sofia Gomes, Vera Jesus e Zara Rojas compõem a equipa que se encontra a representar o clube.

Por seu lado, Sofia Gomes é Recorde Regional Júnior (18 Anos) com 1’06”20.

Balanço

- Giulia Ramatelli venceu os 400m Livres com 4:10.24 — 25 pontos

- Zara Rojas venceu os 50m Mariposa em 26.74 — 25 pontos

- Sofia Gomes foi 5.ª nos 100m Costas com 1:06.20 — 19 pontos

- Lucie Christophe terminou em 3.º nos 200m Estilos com 2:23.36 — 22 pontos

- A estafeta do Naval dominou os 4x100m Livres, vencendo em 3:57.35 — 25 pontos