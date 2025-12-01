“É preciso manter os serviços mínimos para a Região”

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, comentou a greve geral marcada para 11 de Dezembro, após o acender das luzes na capital madeirense, destacando a necessidade de garantir serviços mínimos na Região.

Funchal ilumina-se para o Natal e reúne milhares na Praça do Povo As iluminações de Natal do Funchal foram oficialmente acesas hoje, 1 de Dezembro, às 19 horas, na Praça do Povo, numa cerimónia que contou com a presença de milhares de turistas e locais que se reuniram para assistir ao arranque de mais uma quadra natalícia na Região.

Segundo o líder do executivo, esta semana, durante a visita do ministro das Infra-estruturas e Habitação de Portugal, Miguel Pinto Luz, foi assegurado que os serviços essenciais serão mantidos, com “todas as condições para manter os serviços mínimos assegurados para a Região, o que é fundamental por causa dos abastecimentos”.

O presidente sublinhou que apenas em casos extremos será necessária a requisição de trabalhadores.