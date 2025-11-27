Centro de Abate da Madeira pede serviços mínimos face a greve de 22 dias marcada para Dezembro

O CARAM – Centro de Abate da Madeira informou esta quinta-feira, através de comunicado, que pediu hoje ao Governo Regional da Madeira que decrete serviços mínimos a partir de 2 de Dezembro, data em que o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais pretende iniciar uma greve com duração de 22 dias.

A empresa justifica o pedido com o facto de ser a única entidade na Região Autónoma da Madeira que assegura o abate de animais domésticos das espécies bovino, suíno, ovino, caprino, equídeo e conídeo, bem como as respectivas actividades complementares. Segundo o CARAM, esta situação de monopólio na prestação de um serviço de interesse público torna imperativa a fixação de serviços mínimos.

O centro de abate alerta ainda que a paralisação total durante 22 dias consecutivos, em plena época natalícia, poderá potenciar o abate informal e clandestino de animais para consumo humano, com riscos para a saúde pública e para a protecção animal.

A empresa lamenta aquilo que considera ser uma "posição de intransigência do Sindicato", recordando que apresentou duas propostas de aproximação às pretensões dos trabalhadores. Na última proposta, à qual diz que o sindicato não respondeu, o CARAM comprometeu-se com a revisão do subsídio de risco, eliminando o nível baixo e reforçando os níveis médio e alto, o que representaria um aumento global de 32,65% a partir de Janeiro de 2026.

O CARAM recorda também que o Acordo de Empresa assinado em Abril de 2024, válido até Abril de 2027, já implicou um investimento adicional de cerca de 110.000 euros na valorização dos trabalhadores.

A administração afirma respeitar o direito à greve, mas manifesta incompreensão perante a postura sindical, sublinhando a sua disponibilidade para o diálogo e as soluções de compromisso apresentadas.

Com a implementação de serviços mínimos, o CARAM estima poder responder a aproximadamente 50% das necessidades do mercado neste período do ano.