"É preciso resolver de forma rápida e eficaz os problemas dos funchalenses", alerta o PS

Sérgio Abreu, deputado do Partido Socialista na Assembleia Municipal do Funchal, alertou, hoje, para a necessidade urgente de resolver os problemas dos funchalenses em áreas como o trânsito, a habitação e a segurança.

Na reunião da Assembleia Municipal, decorrida esta manhã, com vista a debater a sétima revisão orçamental (que mereceu a abstenção do PS), o socialista criticou as oportunidades desperdiçadas ao longo dos últimos quatro anos e a instabilidade criada por um executivo que sofreu várias mudanças, não só de vereadores, como, inclusivamente, de presidente.

Sérgio Abreu considerou que, agora, há condições para resolver os problemas que os funchalenses enfrentam e que é preciso fazê-lo de forma célere e eficaz. "Os funchalenses querem ver resolvida a questão do trânsito e da habitação e querem ver a sua cidade mais limpa e segura", declarou.

O deputado questionou qual o grau de execução física e financeira do projecto 'Work Packages – eGames Lab' no ano de 2025 e quais foram os motivos concretos que inviabilizaram a execução de 701.245,07 euros antes do final do ano. Indagou ainda se existem outros projectos financiados pelo PRR que apresentam riscos de execução semelhantes e que possam exigir reprogramações orçamentais futuras.