Miguel Castro diz que é preciso uma "IV República"

A "imigração descontrolada" foi o tema central da intervenção de Miguel Castro que criticou o percurso de esquerda do país que, diz, levou à degradação de valores, perda de direitos e aumento a insegurança.

O deputado do CH considera urgente uma revisão constitucional que elimina a marca de "extrema-esquerda" que condiciona o país.

Entre outras situações, destacou a falta de autoridade das polícias que são "agredidas" o que leva ao aumento da criminalidade.



Miguel Castro não tem dúvidas de que é necessária uma "IV República" que defenda os valores originais de Portugal, com "liberdade e democracia". Para o CH continua a faltar "cumprir Portugal".