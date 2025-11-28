Vendas e serviços prestados pelo sector empresarial da Região cresceram em 24,9 milhões de euros

O Relatório Trimestral do Sector Empresarial da Região Autónoma da Madeira, referente ao 3.º trimestre deste ano, dá conta de um crescimento das vendas e serviços prestados em cerca de 24,9 milhões de euros, ou seja, um aumento de 4,6%.

O documento, hoje divulgado pela Secretaria Regional das Finanças, indica ainda um aumento dos principais rendimentos operacionais do SERAM em cerca de 27,2 milhões de euros, o correspondente a 4,5%, bem como um aumento do resultado operacional bruto (EBITDA) do SERAM em cerca de 3,9 milhões de euros e do EBIT em cerca de 7,9 milhões de euros.

Quanto ao passivo do SERAM, sofreu uma redução de 20,6%, o que significa menos 295,9 milhões de euros. Também a dívida financeira total do SERAM reduziu em 78,6 milhões de euros, menos 17,4%. A redução da dívida comercial foi superior, atingindo os 48,2 milhões de euros, o que significa -23,3%.

O SERAM vê assim confirmado um aumento da situação líquida de 255,1 milhões de euros e melhoria da estrutura financeira do SERAM, com um rácio de autonomia financeira a aumentar, 10,7 p.p.

Por fim, houve um aumento do investimento do SERAM de 25,5 milhões de euros, ou seja, mais 33,4%.