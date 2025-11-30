 DNOTICIAS.PT
Incêndio florestal mobiliza meios na Ponta do Sol

Deflagrou esta tarde um incêndio florestal nas zonas  altas da Ponta do Sol, mais concretamente no Caminho do Pomar D. João. O incêndio foi dominado pelas 16h37. 

Foram accionados, em triangulação de meios, os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, os Bombeiros Voluntários da Calheta e os Bombeiros Sapadores do Funchal. 

A combater as chamas está também o H-35, helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira.

No teatro de operações está ainda a Polícia de Segurança Pública e o Corpo de Polícia Florestal. 

No total foram activados seis veículos e 26 operacionais. 

