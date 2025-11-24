Vítor Matos oficializado no Swansea

Vítor Matos, ex-treinador do Marítimo, foi oficializado como técnico do Swansea City, 18.º classificado da Championship. O técnico português de 37 anos assinou um contrato válido até ao verão de 2029. O clube do País de Gales pagou ao Marítimo 1 milhão de euros, valor da cláusula de rescisão.

“Estou feliz por estar aqui, é uma grande honra fazer parte do clube. Sei que talvez não seja o melhor momento nem o melhor timing, mas acho que não é tão mau como provavelmente todos pensam. Estou aqui para ajudar, para dar o próximo passo como clube e, principalmente, para melhorar a equipa e os jogadores. Por isso, estou realmente entusiasmado com este momento. Precisamos de começar, precisamos de uma base e de ir passo a passo na direção certa”, disse na primeira entrevista aos meios do clube galês.