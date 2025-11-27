Sobe para 44 o número de mortos no incêndio em Hong Kong

O número de mortos no incêndio que atingiu um complexo residencial em Hong Kong subiu para 44, anunciou hoje o corpo de bombeiros do território, enquanto várias centenas de pessoas continuam desaparecidas.

Vários órgãos de comunicação social locais, citados pela agência Associated Press (AP), noticiaram que a polícia deteve três homens por suspeita de homicídio voluntário em ligação com o incêndio.

O anterior balanço indicava pelo menos 36 mortos, incluindo um bombeiro, e 279 desaparecidos no incêndio em vários edifícios no complexo Wang Fuk Court, localizado em Tai Po, nos Novos Territórios, no norte de Hong Kong.

As chamas consumiram andaimes de bambu em todos os oito edifícios do bairro social, deixando vários moradores presos dentro dos apartamentos, indicou o jornal local em inglês South China Morning Post (SCMP).

As autoridades não mencionaram imediatamente as possíveis causas do incêndio.

O incêndio continuava na quinta-feira (hora local) ativo, várias horas depois de ter começado, com mais de 700 bombeiros envolvidos no combate às chamas, além equipas de socorro e polícia.

As autoridades da região ativaram o sinal de alarme de incêndio para o nível 5, o mais alto em vigor na cidade.

O Presidente chinês, Xi Jinping, expressou condolências pelas vítimas e pediu ao Gabinete de Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado e ao Gabinete de Ligação que apoiem o governo local na extinção do incêndio, indicou a televisão estatal chinesa CCTV, de acordo com a agência de notícias espanhola EFE.

A última vez que Hong Kong sofreu um incêndio de nível 5 foi em 2008, quando morreram quatro pessoas e 55 ficaram feridas num fogo que começou num bar e discoteca em Mong Kok, referiu o SCMP.