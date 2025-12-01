Galho cai na via pública junto ao Jardim Municipal
Ocorrência registada ao final da noite de ontem
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados ao final da noite deste domingo, cerca das 23 horas, para a queda de um galho na via pública, junto à esplanada do Jardim Municipal do Funchal.
Dois elementos da corporação, apoiados por uma viatura ligeira, procederam ao corte do galho - remoção ficou a cargo dos serviços camarários. A zona afectada foi devidamente sinalizada.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo