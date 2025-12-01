 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Galho cai na via pública junto ao Jardim Municipal

Ocorrência registada ao final da noite de ontem

None

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados ao final da noite deste domingo, cerca das 23 horas, para a queda de um galho na via pública, junto à esplanada do Jardim Municipal do Funchal.

Dois elementos da corporação, apoiados por uma viatura ligeira, procederam ao corte do galho - remoção ficou a cargo dos serviços camarários. A zona afectada foi devidamente sinalizada.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo