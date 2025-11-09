Cruzeiro, de Leonardo Jardim, empata em casa com o Fluminense

O Cruzeiro, orientado pelo treinador português Leonardo Jardim, empatou hoje 0-0 na receção ao Fluminense, para a 33.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, liderado pelo Palmeiras, do compatriota Abel Ferreira.

O nulo surge após dois triunfos consecutivos do Cruzeiro na Série A, frente ao Grémio (1-0) e Vitória (3-1), e deixa a equipa de Leonardo Jardim na terceira posição, com 64 pontos, a quatro do Palmeiras, mas com mais dois jogos.

O Fluminense segue na sétima posição, com 51 pontos, a um do Botafogo, sexto.

No Mineirão, num jogo equilibrado e disputado até ao apito final, tanto Cruzeiro como Fluminense mostraram intensidade no seu jogo na procura do golo, mas pecaram quase sempre na eficácia ofensiva e nos guarda-redes Cássio e Fábio.

Na próxima jornada, em 20 de novembro, o Cruzeiro viaja até a casa do Juventude, 18.º classificado e na luta pela fuga à despromoção, e o Fluminense recebe o Flamengo, segundo classificado.