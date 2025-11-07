“O impossível não aconteceu por sorte, aconteceu porque acreditámos até ao fim.” Foi com esta mensagem que o coach madeirense Leonardo Gonçalves inaugurou o primeiro TEDxMadeira Salon, que decorre esta sexta-feira, no Madeira Tecnopolo, sob o tema ‘Let’s Start’.

Perante uma plateia atenta, Leonardo partilhou uma história pessoal de superação, que começou com o sonho do pai e atravessou anos de dificuldades financeiras, doença e fé. “A minha história começa com a história do meu pai. É uma história comum, mas com pontos que tocam todos nós”, afirmou.

O orador recordou o colapso do projecto familiar após a crise de 2008 e a forma como, mesmo perante uma dívida de 750 mil euros e a ameaça de perder tudo, a família decidiu não desistir. “Quando o mercado pára, temos de pensar porquê. E quando tudo pára, o banco pressiona. Foi preciso decidir o que fazer com o sonho que tínhamos.”

A viragem surgiu de uma ideia simples: transformar o projecto em algo novo, com recurso à tecnologia 3D. O caminho foi difícil, mas a persistência venceu. “O impossível não aconteceu por sorte. Aconteceu porque acreditámos até ao fim. A energia da crença estava lá, a decisão de não desistir também”, sublinhou.

Num dos momentos mais emocionantes, o coach recordou o período em que o pai esteve em estado crítico no hospital: “Visitei-o nos cuidados intensivos e perguntei-lhe: queres desistir ou lutar? Ele escolheu ficar.”

O desfecho foi de esperança. O projecto familiar renasceu, a empresa prosperou e o exemplo tornou-se símbolo de resiliência. “O líder é o primeiro a acreditar e o último a desistir. O sucesso não é sorte, é fé e acção. Acreditar não é pensar positivo — é agir com convicção, mesmo quando não há provas”, concluiu.

A mensagem de Leonardo Gonçalves encerrou-se com um apelo simples, que ecoou na sala:

“Acredita sempre. Mesmo quando tudo parece estar contra ti, acredita até ao fim — porque o fim pode transformar-se num novo começo.”