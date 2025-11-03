Cruzeiros 2026

Viajar a bordo do ‘Queen Victoria’, da prestigiada companhia Cunard, é embarcar numa experiência de cruzeiro onde o charme britânico, o requinte e o serviço de excelência se unem para criar memórias inesquecíveis.

Durante o seu cruzeiro pelo Mediterrâneo, desfrute de um ambiente distinto, com elegantes salões, gastronomia de classe mundial e entretenimento de alto nível — tudo com o padrão impecável que fez da Cunard um ícone de luxo no mar.

O ‘Queen Victoria’ combina o glamour das travessias clássicas com o conforto moderno, oferecendo espaços sofisticados, cabines acolhedoras e um ambiente de serenidade e requinte. Cada detalhe foi pensado para que os hóspedes se sintam especiais, seja ao saborear um chá da tarde ao estilo inglês, assistir a um espetáculo no teatro ou simplesmente admirar o pôr do sol sobre o mar azul do Mediterrâneo.

Em 2026 embarque nesta viagem e descubra o verdadeiro significado de navegar com estilo, tradição e distinção.

Mediterrâneo Ocidental

Desde 966€ por pessoa

Partidas: 25 de Maio e 22 de Junho – 8 dias

Barcelona · Palma de Maiorca · Ajaccio (Córsega) · (Estreito de Messina) · Messina (Sicilia) · Salerno · Civitavecchia (Roma)

Itália, França e Espanha

Desde 1 082€ por pessoa

Partidas: 18 de Maio e 15 de Junho – 8 dias

Barcelona · La Seyne/Toulon · Livorno · Ibiza · Valencia · Barcelona

Itália e França

Desde 1 145€ por pessoa

Partidas: 13 de Julho e 14 de Setembro – 8 dias

Civitavecchia (Roma) · Marselha · Villefranche · Genova · La Spezia · Civitavecchia (Roma)

Mar Egeu e Istambul

Desde 1 197€ por pessoa

Partidas: 4 e 11 de Maio – 8 dias

Barcelona · Heraklion (Creta) · Kusadasi · (Estreito de Dardanelos) · Istambul

Adriático

Desde 1 292€ por pessoa

Partidas: 1, 8 e 29 de Junho; 6 e 27 de Julho; 3, 24 e 31 de Agosto – 8 dias

Civitavecchia (Roma) · (Estreito de Messina) · Cefalonia · Corfú · Kotor · Split · Navegação · Trieste

Os valores apresentados são desde, por pessoa em cabine dupla, incluindo cruzeiro selecionado com pensão completa, utilização das instalações de acordo com a categoria reservada, taxas portuárias e gratificações.

Não incluem: passagens aéreas, despesas de reserva, Seguro, despesas de carácter pessoal e tudo o que não estiver mencionado como incluído no programa.

Tanto os preços como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291 208 920 ou do email [email protected]

