Tiago Aires e Dana Honzakova vencem a 6.ª Edição do Funchal City Race
A cidade do Funchal recebeu, na manhã deste domingo, a 6.ª Edição do Funchal City Race, uma prova de orientação pedestre que juntou 302 participantes e que decorreu entre a Marina do Funchal e a Zona Velha. O evento, organizado pelo Clube Aventura da Madeira, transformou o centro urbano num terreno de desafio técnico e físico, com onze percursos distintos adaptados a diferentes escalões.
As distâncias variaram entre 1.300 metros, para os escalões de formação, e 3.800 metros, na categoria Elite Masculina, a mais exigente da competição. Ao longo dos percursos, os atletas enfrentaram 50 postos de controlo, estrategicamente distribuídos pela cidade, exigindo máxima concentração e capacidade de orientação.
Na categoria Homens Elite (HE), Tiago Aires (Clube de Montanha do Funchal) sagrou-se vencedor ao completar os 3,8 km com 55 metros de desnível positivo e 30 controlos em 18 minutos e 55 segundos. O pódio ficou completo com Vítor Barreiro (CA Madeira), em 20:03, e Dinarte Jesus (CMo Funchal), com 20:12.
Entre as Damas Elite (DE), o triunfo foi para Dana Honzakova (CMo Funchal), que percorreu os 3,5 km, com 45 metros de desnível e 27 controlos, em 20:51. Marisa Abreu (CA Madeira) terminou em segundo lugar, com 22:57, e Matilde Gouveia (CA Madeira) fechou o pódio, com 23:48.
Além das categorias principais, a prova contou com 18 escalões etários, dos 14 aos 65 anos, três escalões de formação até aos 12 anos e quatro percursos abertos, que receberam cerca de três dezenas de inscrições no próprio dia.
Na classificação coletiva, o Clube Aventura da Madeira garantiu a vitória, seguido pelo Clube de Montanha do Funchal e pelo Clube Desportivo Escola Francisco Franco.
Esta edição de 2025 foi pontuável para a Taça da Madeira de Orientação em ambiente urbano, integrando o calendário oficial da Federação Portuguesa de Orientação e da Associação de Orientação da Região Autónoma da Madeira.