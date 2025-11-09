Manchester City aproxima-se do líder Arsenal depois de vencer o campeão Liverpool

O Manchester City colocou-se hoje a quatro pontos do líder Arsenal depois de dominar em casa o campeão Liverpool, com um claro triunfo por 3-0, no fecho da 11.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

Depois de os 'gunners' terem empatado no sábado no campo do Sunderland (2-2), o City, com três portugueses em campo, aproveitou da melhor forma de ficar mais perto do primeiro lugar e, ao intervalo, já vencia por 2-0.

Pouco depois de falhar uma grande penalidade, o norueguês Haaland redimiu-se da melhor forma, aos 29 minutos, após centro de Matheus Nunes, e, aos 45+3, foi vez de o ex-FC Porto Nico González fazer o segundo, com alguma sorte à mistura.

Após passe de Bernardo Silva, ainda fora da área, o médio espanhol atirou rasteiro, mas a bola acabou por ser desviada pelo neerlandês Virgil van Dijk, deixando o guarda-redes georgiano Giorgi Mamardashvili sem qualquer possibilidade de defesa.

O melhor golo da tarde acabou por acontecer na segunda parte, através do belga Doku, aos 63 minutos, com o extremo lançar uma 'bomba' de fora da área que não deu qualquer hipótese ao guardião do Liverpool.

A equipa de Pep Guardiola passou a somar 22 pontos no segundo lugar, contra os 26 do Arsenal, enquanto o Liverpool continua a viver uma temporada bem difícil, ocupando o oitavo posto com 18.

Os 'reds' têm agora a companhia do Aston Villa, que recebeu e goleou por 4-0 o Bournemouth, emblema que também soma 18 pontos, numa partida que esteve vários minutos parada nos momentos iniciais depois de um choque violento com as cabeças entre jogadores das duas equipas.

Para o Aston Villa, Tyler Adams ainda se manteve em campo, mas Adam Smith teve mesmo de sair no Bournemouth, acabando as duas equipas por terem direito a fazer seis substituições.

Buendia, Amadou Onana, o veterano Ross Barkley e Malen fizeram os golos da formação de Birmingham.

O Newcastle continua a viver uma temporada bem irregular (está no 14.º lugar com apenas 12 pontos) e hoje saiu derrotado do campo do Brentford, por 3-1, apesar de ter estado a vencer com um golo de Barnes.

O Brentford acabaria por dar a volta ao resultado na seguna parte, com um 'bis' de Igor Thiago, o segundo melhor marcador da Premier League, agora com oito golos. Haaland lidera com 14.

Em Nottingham foi dia de festa para o Forest, penúltimo classificado, que somou apenas a sua segunda vitória na prova, a primeira desde a ronda inaugural, quando ainda era lidero por Nuno Espírito Santos, ao bater o Leeds, por 3-1.