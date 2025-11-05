Clube Naval do Funchal promove mais uma edição do Naval Talks

O Clube Naval do Funchal (CNF) vai promover, no próximo dia 13 de Novembro de 2025, uma nova edição do Naval Talks, iniciativa que regressa com o tema 'Sono: o treino invisível'. O evento realiza-se às 19 horas, no Ginásio Naval AquaGym, com entrada livre.

Criado com o objetivo de partilhar conhecimento e promover literacia em saúde e exercício físico, o projeto Naval Talks, da responsabilidade de Raquel Gonçalves, propõe-se envolver toda a comunidade em conversas abertas sobre bem-estar, desporto e qualidade de vida.

Segundo a informação enviada, esta edição coloca o sono no centro da discussão, destacando-o como um factor essencial, e muitas vezes negligenciado para o desempenho físico, mental e emocional.

Durante a sessão, especialistas e convidados irão partilhar diferentes perspectivas sobre como o descanso influencia o rendimento, a recuperação e o equilíbrio de quem enfrenta rotinas exigentes, tanto no desporto como no dia-a-dia.

Com esta iniciativa, o Clube Naval do Funchal reforça o seu compromisso em promover uma abordagem integrada à saúde, incentivando a comunidade a valorizar o equilíbrio entre corpo e mente.