Clara Tiago eleita por unanimidade

Na primeira reunião da nova Assembleia Municipal da Ribeira Brava, realizada após a cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos autárquicos, Clara Tiago foi eleita presidente da Mesa da Assembleia Municipal, contando com o apoio unânime de todos os deputados municipais.

A votação decorreu num clima de consenso, tendo sido igualmente eleitos Natália Gonçalves como 1.ª secretária e Jordão Silva como 2.º secretário.

Com esta eleição, fica formalmente constituída a nova Mesa da Assembleia Municipal, que acompanhará o mandato autárquico 2025–2029.