Ondas gigantes causam quatro mortes e 15 feridos em Tenerife

Pelo menos três pessoas morreram e 15 ficaram feridas em incidentes registado, ontem, em diferentes praias da ilha de Tenerife, nas Canárias.

O arquipélago encontrava-se sob alerta devido ao mau tempo e à forte agitação marítima, mas alguns turistas ignoraram os avisos das autoridades e foram arrastados pelas ondas, que chegaram a atingir quatro metros de altura.

Yesterday, exceptionally high waves up to four metres hit the Spanish island of Tenerife. Three people lost their lives and a further 15 were injured in different parts of the island.pic.twitter.com/C1SSmKlnZs — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 9, 2025

Segundo a Euronews, o primeiro incidente ocorreu na praia de Roque de Las Bodegas, em Taganana, onde seis turistas franceses foram arrastados pelo mar após terem ignorado uma boia de prevenção instalada na zona. Uma mulher sofreu ferimentos moderados e foi transportada de helicóptero para o Hospital Universitário Nuestra Señora de la Candelaria. Outras quatro pessoas ficaram hospitalizadas e uma quinta foi assistida no local.

Mais tarde, na praia de El Cabezo de Granadilla de Abona, no Sul da ilha, foi encontrado o corpo de um homem a boiar no mar. Apesar das manobras de reanimação realizadas pelos nadadores-salvadores e pelo Serviço de Urgências das Canárias, não foi possível salvar-lhe a vida.

As autoridades locais reforçaram os apelos à prudência e à observação rigorosa das bandeiras e sinalizações de segurança nas zonas balneares. O Governo das Canárias mantém o pré-alerta para fenómenos costeiros e pediu especial atenção a residentes e turistas durante os próximos dias.

O incidente mais grave ocorreu no cais de Puerto de la Cruz, no Norte de Tenerife, onde dez pessoas foram arrastadas pela água. A polícia local e vários membros do público ajudaram a salvar as pessoas afectadas. Uma mulher foi encontrada em paragem cardiorrespiratória e, apesar dos esforços do pessoal médico que enviou cinco ambulâncias para o local, foi confirmada a sua morte.

Das outras vítimas, três sofreram ferimentos graves, quatro ferimentos moderados e dois ferimentos ligeiros, tendo todas sido hospitalizadas em diferentes centros de saúde da ilha.

No final da tarde, por volta das 16:42, o Centro de Coordenação de Emergência e Segurança 112 recebeu um novo alerta: um homem tinha caído ao mar na zona de Charco del Viento, no município de La Guancha. Um helicóptero do Governo das Canárias resgatou o homem e evacuou-o para a heli-superfície do cais de Santa Cruz de Tenerife, onde o pessoal médico confirmou a sua morte devido à gravidade dos ferimentos.