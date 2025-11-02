Explosão em supermercado no norte do México faz 23 mortos e dezenas de feridos

A Cruz Vermelha mexicana confirmou este sábado a existência de 23 mortos e dezenas de feridos em consequência de uma explosão, seguida de incêndio num supermercado da cadeia Waldo's, em Hermosillo, capital do estado norteño de Sonora.

"Sim, temos esse número, 23 mortos, até o momento: 12 mulheres; cinco homens; quatro meninas e dois meninos", informou Carlos Freaner Figueroa, presidente nacional da Cruz Vermelha Mexicana.

O sinistro ocorreu por volta das 15:00, hora local (21:00 TMG), num estabelecimento da Waldo's, quando a loja estava cheia de clientes, face ao pagamento dos salários quinzenais e a habitual corrida às compras prévias ao Dia dos Mortos.

De acordo com um relatório preliminar das autoridades locais, entre as vítimas encontram-se, pelo menos, seis menores, duas mulheres grávidas, vários idosos e funcionários do local.

O governador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, expressou através das redes sociais condolências aos familiares das vítimas e garantiu que a administração local prestará apoio integral aos afetados.

"Expresso as minhas mais profundas condolências às famílias e entes queridos das pessoas que faleceram no incêndio ocorrido hoje no Centro de Hermosillo. O governo do estado prestará atenção pontual e integral às vítimas e seus entes queridos", afirmou o governante.

"Até ao momento, há 23 mortos e 11 feridos. Infelizmente, há menores entre as vítimas", confirmou o governador num vídeo publicado nas redes sociais. Os feridos estão a ser atendidos em diferentes hospitais da cidade, precisou.

"Ordenei uma investigação aprofundada e transparente para apurar as causas do acidente e determinar as responsabilidades", acrescentou Durazo.

O Ministério da Segurança Pública local descartou que o acidente tenha sido um "ataque" ou um "evento relacionado com ato de violência" dirigido contra civis.

A Presidente do México, Claudia Sheinbaum, expressou na rede social X condolências "às famílias e aos entes queridos das pessoas falecidas".

As equipas dos Bombeiros, da Polícia Municipal e da Proteção Civil continuam no local, que permanece isolado enquanto se investigam as causas do sinistro.

Num balanço anterior, foram registadas, pelo menos, 12 pessoas feridas.

As autoridades continuam os trabalhos de resgate e avaliação dos danos na zona afetada.