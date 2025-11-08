KHF Istogu sem vistos para quatro andebolistas

O KHF Istogu, conjunto do Kosovo, que no próximo fim de semana, irá estar na Região para disputar, frente ao Madeira Andebol SAD, as duas partidas referentes à 3.ª Eliminatória da EHF European Cup, deu conta esta tarde, através de um comunicado, que a equipa está impedida de poder utilizar todas as suas andebolistas.

Para o duplo confronto na Região, justificam que o facto de a embaixada de Portugal naquele país só garantir os vistos em data posterior à viagem prevista, segundo o comunicado das Kosovares, irá impedir a vinda de quatro andebolistas que fazem parte da equipa sénior, sendo substituídas por andebolistas da formação.

O campeão kosovar, que iniciou a época vencendo a Supertaça, será esta época o primeiro adversário do Madeira Andebol SAD em termos europeus.