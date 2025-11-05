Pelo menos sete mortos e 11 feridos após acidente com avião de carga nos EUA

Um avião de carga despenhou-se pouco depois de levantar voo no aeroporto de Louisville, Kentucky, na região centro-leste dos Estados Unidos, provocando pelo menos sete mortos e 11 feridos, adiantaram as autoridades norte-americanas.

"O voo 2976 da UPS despenhou-se por volta das 17:15 [22:15 em Lisboa]" de terça-feira, referiu a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês).

A mesma fonte identificou a aeronave como um McDonnell Douglas MD-11 com destino ao Havai.

Fotos nas redes sociais mostraram uma grande coluna de fumo negro a erguer-se no céu.

O local do acidente reportado foi no cruzamento da Fern Valley Road com a Grade Lane, na extremidade sul do aeroporto.

O departamento de polícia de Louisville informou na rede social X que havia um incêndio e destroços, e pediu às pessoas que se mantivessem afastadas do local.

Looking at this MD-11 UPS crash , this is some of the most terrifying and sad footages i have seen for a crash especially for a heavy jet , correct me if I’m wrong i believe last time we saw a video recording of a plane crashing right after takeoff with substantial fire on engine… pic.twitter.com/tmyG3Al5YN — ahmed baokbah 🇸🇦 🏎️🛩️ (@ahmed_baokbah) November 5, 2025

Quatro dos mortos não estavam no avião, disseram as autoridades.

Entre os 11 feridos, alguns sofreram ferimentos "muito graves", disse o governador do Kentucky.

"Qualquer pessoa que tenha visto as imagens, o vídeo, sabe o quão violento foi este acidente", disse Andy Beshear.

Imagens de uma estação de televisão mostraram um grande rasto de chamas e uma coluna de fumo a sair de um parque de estacionamento enquanto camiões de bombeiros tentavam apagar o incêndio.

O governador disse que uma empresa, a Kentucky Petroleum Recycling, parece ter sido "atingida em cheio", e uma fábrica de peças automóveis nas proximidades também foi afetada.

Beshear disse desconhecer o estado de saúde dos três tripulantes a bordo do avião, fabricado em 1991.

O aeroporto foi encerrado e a previsão era que as operações só fossem retomadas na manhã de hoje.

"Não sabemos quanto tempo levará para que a área seja considerada segura", disse o chefe da polícia de Louisville, Paul Humphrey.

O maior centro de distribuição da UPS fica em Louisville, e a empresa anunciou na noite de terça-feira que tinha interrompido a triagem de encomendas no centro, sem informar quando as atividades seriam retomadas.

O centro emprega milhares de funcionários, realiza 300 voos diários e faz a triagam de mais de 400 mil encomendas por hora.

A UPS reconheceu o acidente num breve comunicado e informou que o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes norte-americano vai conduzir uma investigação.