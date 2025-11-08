Pelo menos cinco mortos e cerca de 430 feridos após passagem de tornado no Sul do Brasil

Pelo menos cinco pessoas morreram e cerca de 430 ficaram feridas após a passagem de um tornado com ventos de até 250 km/h que devastou cidades do estado do Paraná, no sul do Brasil.

Segundo a agência Efe, as cidades mais afetadas foram Rio Bonito do Iguaçu, onde foram registadas quatro das vítimas mortais, e Guarapuava, com um morto, mas pelo menos 14 municípios declararam estado de emergência após a passagem do tornado.

Segundo a Defesa Civil, o fenómeno, que trouxe ventos fortes, tempestade e granizo - destruiu cerca de 80% dos edifícios de Rio Bonito do Iguaçu, cidade com cerca de 13.500 habitantes, onde dezenas de casas ficaram destelhadas e inúmeros postes e árvores caíram.

"Entre 80% e 90% da cidade colapsou. Ainda não temos o número exato de pessoas desalojadas", afirmou o secretário da Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leoncio Teixeira.

Cerca de 3.000 habitações da cidade permaneciam sem eletricidade e água durante a madrugada deste sábado.

O governo estadual montou um hospital de campanha no município para responder ao elevado número de feridos e admitiu que o balanço de vítimas pode aumentar.

"As nossas equipas descreveram um cenário de guerra. Temos bombeiros de várias regiões do Paraná a realizar buscas e resgates. A prioridade é salvar as pessoas que ainda não foram localizadas", disse o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, Jonas Emmanuel Benghi Pinto.

De acordo com os serviços meteorológicos, a destruição foi causada por um tornado formado dentro de uma supercélula - tipo de tempestade extrema caracterizada pela longa duração e pela presença de uma corrente ascendente rotativa.

"A Defesa Civil e as nossas forças de segurança estão em alerta, mobilizadas e a prestar apoio às cidades atingidas pelas tempestades", afirmou o governador do Paraná, Ratinho Junior, nas redes sociais, adiantando que tenciona deslocar-se à região ainda este sábado.

Os outros dois estados do sul do Brasil - Rio Grande do Sul e Santa Catarina - também declararam estado de emergência devido à passagem de um ciclone extratropical que avança em direção ao norte.

O governo de São Paulo, o estado mais populoso do país, emitiu alertas a moradores de vários municípios perante a possibilidade de o ciclone atingir o território ainda hoje.

Os alertas surgem a dois dias do início, em Belém (Amazónia), da Conferência Climática COP30, dedicada à adoção de medidas globais de adaptação, num contexto em que fenómenos meteorológicos extremos se multiplicam em todo o mundo devido às alterações climáticas.