Ataque israelita no Líbano faz três mortos e vários feridos

Três pessoas morreram e várias ficaram hoje feridas no Líbano em consequência de ataques israelitas, segundo o Ministério da Saúde libanês, enquanto o exército de Israel confirmou ter matado dois "terroristas" numa ofensiva contra o Hezbollah.

Segundo a Agência Nacional de Informação (ANI), um "drone inimigo" atingiu dois irmãos naturais de Chebaa, localidade próxima da fronteira com a Síria, quando circulavam numa estrada na encosta ocidental do monte Hermon.

A explosão incendiou a viatura em que seguiam, provocando a morte de ambos.

O exército israelita confirmou, em comunicado, ter realizado um ataque na região de Chebaa, que resultou na morte de dois membros das "Brigadas da Resistência Libanesa", organização que, segundo Israel, atua sob a direção do Hezbollah.

As forças israelitas afirmaram ainda que as vítimas "estavam envolvidas no contrabando de armas utilizadas pelo Hezbollah", em violação dos acordos entre Israel e o Líbano.

Apesar do cessar-fogo firmado em novembro de 2024, após mais de um ano de confrontos com o movimento xiita, Israel continua a lançar ataques regulares contra bastiões do Hezbollah no sul do Líbano.

O Ministério da Saúde libanês confirmou o balanço da ofensiva e relatou outro ataque no povoado de Baraashit, também no sul, onde um bombardeamento israelita atingiu um automóvel, matando uma pessoa e ferindo quatro.

Uma terceira ofensiva, na manhã de sábado, perto de um hospital na cidade de Bint Jbeil, provocou sete feridos, segundo a mesma fonte.

O exército israelita tem intensificado as suas operações no país vizinho, nos últimos dias, justificando-as com a necessidade de impedir o Hezbollah de reconstruir as suas capacidades militares.

Enfraquecido pela última guerra com Israel, o movimento xiita enfrenta crescente pressão dos Estados Unidos sobre as autoridades libanesas para o desarmamento, algo que o Hezbollah continua a rejeitar.

O Hezbollah integra o chamado eixo da resistência apoiado por Teerão e envolveu-se em hostilidades militares com Israel, logo após o início da guerra na Faixa de Gaza, em outubro de 2023, em apoio do aliado palestiniano Hamas.